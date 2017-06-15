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Гройсман пообещал не требовать деклараций от обычных украинцев

Четверг, 15 июня 2017, 15:36

Кабинет министров не собирается инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов граждан.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Запорожье.

"Мы не поддерживаем. Эта система введена не будет", - цитирует его слова пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, предложения о введении такой системы постоянно поступают в Кабмин, но он их игнорирует.

"Это было постоянное предложение в каждой резолюции (бюджетной - ред.) для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - передает слова Гройсмана агентство "Интерфакс-Украина".

Как известно, в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, есть пункт о разработке законопроекта о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц косвенными методами.

Темы: Кабинет министровдекларацииГройсман
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