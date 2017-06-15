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Директор львівської фірми, що вивозила сміття, вийшов з-під варти

Четвер, 15 червня 2017, 18:48

Директор фірми "Аве-Львів" Юрій Грибан сплатив визначену судом заставу і був звільнений з-під варти.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Директор "Аве-Львів" вніс суму застави в 480 тисяч грн і був звільнений з-під варти 14 червня", - повідомили в прес-службі.

Як відомо, Галицький районний суд Львова 14 червня відправив під варту на два місяці директора фірми "АВЕ Львів" Юрія Грибана, підозрюваного в розкраданні коштів міста під час вивезення відходів.

Як повідомлялося, прокуратура Львівської області здійснює процесуальне керівництво у провадженні про махінації з вивезенням сміття зі Львова.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття зі Львова, надавали послуги із захоронення відходів низка підприємств у Дніпрі, створених наприкінці минулого року.

Читайте також: "Львів SOS: підсумки сміттєвого року" та "Замкнене коло львівського сміття"

Теми: Львівмісцева влада
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