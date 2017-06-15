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Директор львовской фирмы, вывозившей мусор, вышел из-под стражи

Четверг, 15 июня 2017, 18:48

Директор фирмы "Аве-Львов" Юрий Грибан уплатил определенный судом залог и был освобожден из-под стражи.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Директор "Аве-Львов" внес сумму залога в 480 тысяч грн и был освобожден из-под стражи 14 июня", - сообщили в пресс-службе.

Как известно, Галицкий районный суд Львова 14 июня отправил под стражу на два месяца директора фирмы "Аве-Львов" Юрия Грибана, подозреваемого в хищении средств города при вывозе отходов.

Как сообщалось, прокуратура Львовской области осуществляет процессуальное руководство в производстве о махинациях с вывозом мусора из Львова.

В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора со Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов ряд предприятий в Днепре, созданных в конце прошлого года.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Темы: Львовместная власть
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