МЗС вимагає, щоб Чийгозу дозволили побачитися із тяжко хворою мамою

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії дозволити заступникові голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу побачитися з його тяжко хворою матір'ю.

Про це написала спікер МЗС Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язневі Чийгозу побачитися з матір'ю, яка при смерті. Більше 2 років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму. Він має право побачити хвору матір", - заявила вона.

Як відомо, російські судді відмовили Ахтему Чийгоз в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Українська правда





