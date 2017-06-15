МИД требует, чтобы Чийгозу позволили увидеться с тяжело больной мамой

Министерство иностранных дел Украины требует от России разрешить заместителю председателя Меджлиса, политзаключенному Ахтему Чийгозу увидеться с его тяжело больной матерью.

Об этом написала спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Требуем от оккупационной власти АРК позволить политзаключенному Чийгозу увидеться с матерью, которая при смерти. Более 2 лет Чийгоз находится в тюрьме по политическим мотивам в оккупированном Крыму. Он имеет право увидеть больную мать", - заявила она.

Как известно, российские судьи отказали Ахтему Чийгозу в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.



Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

Украинская правда