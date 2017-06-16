У Білому домі вважають, що вже існуючі санкції проти РФ ефективні

Вже існуючі санкції проти Росії ефективні, вважає адміністрація президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

"Існуючі санкції проти Росії вже ефективні, заявив Білий дім в четвер, після того, як Сенат США проголосував майже одноголосно за законопроект про запровадження нових санкцій відносно Москви", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Сенат США затвердив законопроект про санкції проти Росії і Ірану, внісши кілька поправок до схваленого напередодні документу.

Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Передбачено також запровадження нових санкцій проти ключових елементів російської економіки - гірничодобувної промисловості, металургії, суднобудування і залізниць.

При цьому в документ внесено положення, які не дозволять президенту скасувати або пом'якшити санкції проти Росії без узгодження з Конгресом.

Щоб проект набув сили закону, документ має розглянути Палата представників Конгресу США, після чого його відправлять на підпис президенту Дональду Трампу.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий і підписаний президентом Трампом. В іншому випадку американські законодавці мають намір подолати вето президента.