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В Белом доме считают, что уже существующие санкции против РФ эффективные

Пятница, 16 июня 2017, 05:13

Уже существующие санкции против России эффективны, считает администрация президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

"Существующие санкции против России уже эффективны, заявил Белый дом в четверг, после того, как Сенат США проголосовал почти единогласно за законопроект о введении новых санкций в отношении Москвы", - говорится в сообщении.

Как известно, Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России и Ирана, внеся несколько поправок в одобренный накануне документ.

Ограничительные меры предполагается применить против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Чтобы проект получил силу закона, документ должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США, после чего его отправят на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность в том, что закон будет принят и подписан президентом Трампом. В противном случае американские законодатели намерены преодолеть вето президента.

Темы: санкцииСШАРосcия
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