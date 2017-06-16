У штабі АТО уточнили втрати за добу
П'ятниця, 16 червня 2017, 13:10
За добу 15 червня в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 український військовий.
Такі дані на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український воїн", – сказав полковник.
У коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що це сталося в Гнутовому внаслідок ворожого обстрілу.
Крім цього речник АТО підтвердив інформацію Луганської військово-цивільної адміністрації, що вже цієї доби вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.
Валентина Романенко, УП