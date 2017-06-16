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В штабе АТО уточнили потери за сутки

Пятница, 16 июня 2017, 13:10

За сутки 15 июня в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 украинский военный.

Такие данные на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб 1 украинский воин", - сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко уточнил, что это произошло в Гнутово в результате вражеского обстрела.

Кроме этого спикер АТО подтвердил информацию Луганской военно-гражданской администрации, что уже в эти сутки утром вблизи пгт Новотошкивка Новоайдарского района вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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