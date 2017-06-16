СБУ запобігла створенню агентури російських спецслужб на Одещині

Служба безпеки Україна запобігла створенню на Одещині агентурної мережі російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що організувати мережу російські спецслужби наказали співробітнику Міністерства державної безпеки невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Мешканець Тирасполю який має подвійне громадянство РФ та Молдови, з 1995 року працює на придністровські та російські спецслужби" - йдеться у повідомленні.

Як стверджує прес-служба, співробітники СБУ зафіксували розмови чоловіка з українськими правоохоронцями, які відмовились працювати на Росію, записуючи їх для можливого шантажу.

"При спробі повернутися до Придністров’я правоохоронці затримали зловмисника на одному з пунктів пропуску на кордоні. Під час огляду співробітники СБ України виявили у нього спеціальні технічні засоби, вшиті в одяг" - зазначається у повідомленні.

Як відомо, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що захопленням Криму керував теперішній "віце-прем'єр" ОРДО, колишній "міністр безпеки" Придністров'я".

Українська правда