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Агент "МГБ Приднестровья" хотел создать агентуру РФ в Одесской области

Пятница, 16 июня 2017, 15:04

Служба безопасности Украины предотвратила в Одесской области создания агентурной сети российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российских спецслужб приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Житель Тирасполя имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", - говорится в сообщении.

Как утверждает пресс-служба, сотрудники СБУ зафиксировали разговоры мужа с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на Россию, записывая их для возможного шантажа.

"При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду", - отмечается в сообщении.

Как известно, министр юстиции Павел Петренко заявил, что захватом Крыма руководил нынешний "вице-премьер" ОРДО, бывший "министр безопасности" Приднестровье ".

Украинская правда

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