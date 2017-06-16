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У Раді вимагають від Авакова звіту щодо побиттів на Приірпінні

П'ятниця, 16 червня 2017, 16:49

Нардепи з міжфракційного об’єднання "Київщина" вимагають від голови МВС Арсена Авакова відзвітуватися на "годині уряду" про розслідування низки нападів на людей у Коцюбинському.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння", якій парламентарі надіслали копію свого звернення.

В депутатському запиті Авакову нагадують, що у селищі Коцюбинське Київської області 14 червня, на власному подвір’ї, відбулося побиття голови територіальної виборчої комісії Людмили Демченко.

"Цей інцидент став черговим ганебним фактом у низці інших кримінальних правопорушень проти активістів, що ведуть боротьбу із незаконними забудовами у Приірпінні, справи за якими не розкриті, а правопорушники не притягнуті до відповідальності", - підкреслюють депутати.

Вони також нагадали про порізані на минулому тижні шини автомобіля активістки та журналістки Ірини Федорів.

"Залишаються нерозкритими справи і щодо нападу на юриста Коцюбинської селищної ради, який представляв інтереси громади в суді у справі щодо каналізації по вулиці Бакала, за яку віддали кілька мільйонів гривень і яка не функціонує належним чином, та побиття сина активістки Людмили Буток, на якого напали перед виборами під час проведення дворових зустрічей," – йдеться у зверненні нардепів.

Народні депутати наголосили, що вимагають притягнути винних осіб до відповідальності і чекають звіту Авакова перед парламентом.

Теми: Київнадзвичайна подіяВерховна РадаАваков
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