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В Раде требуют от Авакова отчета об избиениях на Приирпеньи

Пятница, 16 июня 2017, 16:49

Нардепы из межфракционного объединения "Киевщина" требуют от главы МВД Арсена Авакова отчитаться на "часе вопросов к правительству" о ходе расследования ряда нападений на людей в Коцюбинском.

Об этом сообщает "Громада Приірпіння", которой парламентарии предоставили копию своего обращения.

В депутатском запросе Авакову напоминают, что в поселке Коцюбинское Киевской области 14 июня, в собственном дворе, произошло избиение председателя территориальной избирательной комиссии Людмилы Демченко.

"Этот инцидент стал очередным позорным фактом в ряде других уголовных преступлений против активистов, ведущих борьбу с незаконными застройками на Приирпенье, дела по которым не раскрыты, а преступники не привлечены к ответственности", - подчеркивают депутаты.

Они также напомнили о порезанных на прошлой неделе шинах автомобиля активистки и журналистки Ирины Федорив.

"Остаются нераскрытыми дела и о нападении на юриста Коцюбинского поселкового совета, который представлял интересы общества в суде по делу о канализации по улице Бакала, за которую отдали несколько миллионов гривен и которая не функционирует должным образом, и избиение сына активистки Людмилы Буток, на которого напали перед выборами во время проведения дворовых встреч", - говорится в обращении нардепов.

Народные депутаты отметили, что требуют привлечь виновных к ответственности и ждут отчета Авакова перед парламентом.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиеВерховная РадаАваков
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