Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" на півроку посадили в штрафізолятор

Засудженого у "справі Хізб ут-Тахрір" Ферата Сайфуллаєва на півроку помістили в довгостроковий штрафний ізолятор.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова, інформує QirimInfo.



За словами активістки, Сайфуллаєва помістили в ШІЗО через знайдену у нього сім-карту до телефону.



"Ферат знаходиться в ПКТ (приміщення камерного типу, "критка", довгострокове ШІЗО). Помістили його туди в травні, за знайдену сім-карту. У ПКТ він буде перебувати 6 місяців, до вересня", – розповіла Гончарова.



"Тим, ​​хто перебуває в ПКТ не дозволені відео-дзвінки, тому зв'язок можливий тільки через листи. Листів приходить мало, за словами Сайфуллаєвої, за весь час в колонії він отримав всього 3 листи і поки не ясно – не пропускає цензура чи їх просто немає", – пояснила вона.



Він відбуває покарання в колонію №17 Кіровської області РФ.



Як відомо, 23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму були затримані 4 кримських мусульман, звинувачених в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір".



Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня 2016 року їм оголосили вирок.



Ферату Сайфуллаєву присудили п'ять років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих "терористичними".

Крім Росії ця організація як терористична заборонена в Узбекистані, Казахстані, Китаї та деяких інших азіатських і африканських країнах. У Німеччині діяльність "Хізб ут-Тахрір" обмежена через звинувачення в антисемітизмі. В Україні та в більшості країн Заходу вона може діяти легально.