Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" на полгода посадили в штрафизолятор

Осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" Ферата Сайфуллаева на полгода поместили в долгосрочный штрафной изолятор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, информирует QirimInfo.

По словам активистки, Сайфуллаева поместили в ШИЗО из-за найденной у него сим-карты к телефону.

"Ферат находится в ПКТ (помещение камерного типа, "крытка", долгосрочное ШИЗО). Поместили его туда в мае, за найденную сим-карту. В ПКТ он будет находиться 6 месяцев, до сентября", – рассказала Гончарова.

"Тем, кто находится в ПКТ не положены видео-звонки, поэтому связь возможна только через письма. Писем приходит мало, по словам Сайфуллаева, за все время в колонии он получил всего 3 письма и пока не ясно – не пропускает цензура или их просто нет", – объяснила она.

Он отбывает наказание в колонию №17 Кировской области РФ.

Как известно, 23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2016 года им объявили приговор.

Ферату Сайфуллаеву присудили пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследование в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".



Кроме России эта организация как террористическая запрещена в Узбекистане, Казахстане, Китае и других азиатских и африканских странах. В Германии деятельность "Хизб ут-Тахрир" ограничена из-за обвинений в антисемитизме. В Украине и в большинстве стран Запада она может действовать легально.