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Радецький пов'язує обшуки в своєму кабінеті із законопроектом про "перезавантаження НАЗК"

П'ятниця, 16 червня 2017, 20:59

Заступник глави Національного антикорупційного агентства із запобігання корупції України Руслан Радецький пов'язує проведені напередодні у нього в робочому кабінеті обшуки з майбутнім розглядом Верховною Радою законопроекту про "перезавантаження НАЗК".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю ввечері.

"На наступному тижні передбачається розгляд Радою законопроекту про запобігання корупції, яким передбачається "перезавантаження" НАЗК. Можливо, таким чином деякі політичні сили намагаються таким шляхом знайти більшість серед членів Агентства", - заявив Радецький.

Заступник голови НАЗК також сказав, що тиск відчуває не тільки він сам, але і члени його сім'ї.

Як відомо, 15 червня в службовому кабінеті Радецького відбулися обшуки.

"Дійсно, з ранку, відповідно до рішення суду, проводяться певні процесуальні дії щодо члена НАЗК пана Радецького. Йдеться про фальсифікацію документів. Триває розслідування", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам у четвер у Києві.

11 квітня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" (щодо вдосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції)" (№ 6335).

Інтерфакс-Україна

Теми: НАЗК
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