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Радецкий связывает обыски в своем кабинете с законопроектом о "перезагрузке НАПК"

Пятница, 16 июня 2017, 20:59

Заместитель главы Национального антикоррупционного агентства по предотвращению коррупции Украины Руслан Радецкий связывает проведенные накануне у него в рабочем кабинете обыски с предстоящим рассмотрением Верховной Радой законопроекта о "перезагрузке НАПК".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"На следующей неделе предусматривается рассмотрение Радой законопроекта о предотвращении коррупции, которым предусматривается "перезагрузка" НАПК. Возможно, таким образом некоторые политические силы пытаются таким путем найти большинство среди членов Агентства", - заявил Радецкий.

Замглавы НАПК также сказал, что давление ощущает не только он сам, но и члены его семьи.

Как известно, 15 июня в служебном кабинете Радецкого прошли обыски.

"Действительно, с утра, в соответствии с решением суда, проводятся определенные процессуальные действия в отношении члена НАПК господина Радецкого. Речь идет о фальсификации документов. По этой теме идет расследование", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков журналистам в четверг в Киеве.

11 апреля Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции)" (№ 6335).

Интерфакс-Украина

Темы: НАПК
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