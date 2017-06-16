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"ВКонтакте" закрив офіс в Україні

П'ятниця, 16 червня 2017, 22:38

Офіс російського ресурсу "ВКонтакте" в Києві закритий через санкції.

В коментарі Укрінформу це підтвердив прес-секретар українського офісу "ВКонтакте" Влад Лєготкін.

"Юридична особа в Україні під санкціями, тому офіс закрито", - сказав він.

Як повідомлялося, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Пізніше в СБУ повідомили, що в "Одноклассниках" та "Вконтакте" виявлено близько 800 антиукраїнських груп.

Теми: соцмережісанкціїРосія
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