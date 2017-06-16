"ВКонтакте" закрыл офис в Украине

Офис российского ресурса "ВКонтакте" в Киеве закрыт из-за санкций.

В комментарии Укринформу это подтвердил пресс-секретарь украинского офиса "ВКонтакте" Влад Леготкин.

"Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - сказал он.

Как известно, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Позже в СБУ сообщили, что в "Одноклассниках" и "Вконтакте" обнаружено около 800 антиукраинских групп.