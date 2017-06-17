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У Харкові авто зіткнулося з тролейбусом: є загиблий та травмовані

Субота, 17 червня 2017, 10:01

У Харкові в результаті зіткнення автомобіля Opel з тролейбусом одна людина загинула, п'ятеро госпіталізовані.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його даними, ДТП сталася у суботу близько 6:55.

"На вулиці Ахсарова Opel вилетів на зустрічну смугу, лобове (зіткнення) з тролейбусом. Водій машини помер. Водій тролейбуса госпіталізований з переломом ноги. Ще чотирьох пасажирів теж відвезла швидка", - повідомив Сидоренко.

 
 
Фото з Facebook Юрія Сидоренка

Інтерфакс-Україна

Теми: Харківаварія
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