У Харкові авто зіткнулося з тролейбусом: є загиблий та травмовані
Субота, 17 червня 2017, 10:01
У Харкові в результаті зіткнення автомобіля Opel з тролейбусом одна людина загинула, п'ятеро госпіталізовані.
Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
За його даними, ДТП сталася у суботу близько 6:55.
"На вулиці Ахсарова Opel вилетів на зустрічну смугу, лобове (зіткнення) з тролейбусом. Водій машини помер. Водій тролейбуса госпіталізований з переломом ноги. Ще чотирьох пасажирів теж відвезла швидка", - повідомив Сидоренко.