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В Харькове авто столкнулось с троллейбусом: есть погибший и травмированные

Суббота, 17 июня 2017, 10:01

В Харькове в результате столкновения автомобиля Opel с троллейбусом один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его данным, ДТП произошло в субботу около 6:55.

"На улице Ахсарова Opel вылетел на встречную полосу, лобовое (столкновение) с троллейбусом. Водитель машины погиб. Водитель троллейбуса госпитализирован с переломом ноги. Еще четырех пассажиров увезла скорая", - сообщил Сидоренко.

 
 
Фото из Facebook Юрия Сидоренко 

Интерфакс-Украина

Темы: Харьковавария
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