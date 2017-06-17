Суд припинив користування газовими родовищами компанією Онищенка

Господарський суд Київської області визнав недійсним договір, укладений у березні 2014 року між ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ПрАТ "Пласт" про спільну діяльність щодо видобутку газу на Стрілковому та Архангельському газових родовищах.

Про це 17 червня повідомили у Генпрокуратурі.

"Відповідно до умов договору ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" внесено у спільну діяльність право користування газовими родовищами. ПрАТ "Пласт" зобов’язувався внести 71 млн грн, з яких вніс лише 1 млн грн, при цьому, незаконно отримував від спільної діяльності прибуток у пропорційно більшому розмірі ніж "Чорноморнафтогаз", - зазначили у ГПУ.

Внаслідок дії договору державою недоотримано біля 20 млн. грн. від продажу газу, видобутого під час здійснення спільної діяльності.

"Такі дії "Пласту" свідчать про те, що спірний договір ним укладено не для досягнення спільної мети, а з метою отримати право користування надрами Стрілкового та Архангельського газових родовищ, безконтрольного розпорядження видобутим природним газом та незаконного управління основними фондами ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (свердловинами, мережою підземних газопроводів тощо), переданих відповідачу як внесок у спільну діяльність", - пояснили у Генпрокуратурі.

Як відомо, ПрАТ "Пласт" афільована з депутатом Верховної Ради Олександром Онищенком.

Онищенка та ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укргазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

У червні було затримано 11 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми, в результаті дії якої державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн.

Українська правда