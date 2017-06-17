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З початку року на Донбасі загинули 47 цивільних - ОБСЄ

Субота, 17 червня 2017, 12:08
З початку року на Донбасі загинули 47 цивільних - ОБСЄ

З початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 осіб.

Про це заявили у місії ОБСЄ.

"У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.

За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах. 

Українська правда 

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Теми: ДонбасжертвиМінські угоди
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