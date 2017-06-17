З початку року на Донбасі загинули 47 цивільних - ОБСЄ
Субота, 17 червня 2017, 12:08
З початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 47 осіб.
Про це заявили у місії ОБСЄ.
"У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ.
За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах.
In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 17, 2017
Українська правда