С начала года на Донбассе погибли 47 гражданских - ОБСЕ
Суббота, 17 июня 2017, 12:08
С начала текущего года в зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов погибли 47 человек.
Об этом заявили в миссии ОБСЕ.
"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
По данным миссии, в большинстве случаев местное население получает травмs или погибает в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.
In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 17, 2017
Украинская правда