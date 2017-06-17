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С начала года на Донбассе погибли 47 гражданских - ОБСЕ

Суббота, 17 июня 2017, 12:08
С начала года на Донбассе погибли 47 гражданских - ОБСЕ

С начала текущего года в зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов погибли 47 человек.

Об этом заявили в миссии ОБСЕ.

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

По данным миссии, в большинстве случаев местное население получает травмs или погибает в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.

 

Украинская правда 

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Темы: ДонбассжертвыМинские соглашения
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