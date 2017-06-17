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Напередодні Маршу рівності сайт ЛГБТ-руху зламали з погрозами

Субота, 17 червня 2017, 18:23

Напередодні Маршу рівності, який відбудеться в неділю, супротивники ЛГБТ погрожують фізичною розправою його учасникам.

Як повідомляє Гей-альянс Україна, невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, розмістивши на його головній сторінці картинку з зображенням розправи над ЛГБТ-активістами.

Вони також розмістили на сторінках сайту погрози на адресу активістів.

 
скріншот зі зламаної сторінки сайту upogau.org

"Проведення в Українi різних ЛГБТ-форумів, Маршів рівності, КиївПрайдів та інших заходів гомосексуалістів стане для вас трагічною помилкою. Ніяка удавана підтримка поліції вам не допоможе. Для нас не має труднощів знайти кожного з вас. Вся необхідна інформація про ваших організаторів та лідерів вже є", - йдеться, зокрема, в тексті.

Станом на 18:20 сайт upogau.org не відкривається.

Разом з тим, голова ОУН Микола Коханівський у коментарі "Громадському радіо" заявив, що судитиметься з авторами білбордів, на яких він, нібито, обіймає співзасновника організації "Чорний Комітет" Богдана Тицького та підтримує "КиївПрайд".

Коханівський зазначив, що його організація, навпаки, буде робити все, щоб зірвати проведення Київпрайду в столиці.

За його словами, офіційно заявку на проведення протестних заходів ОУН не подавала, а подавала інша організація, але представники ОУН все одно там будуть.

Українська правда

Теми: ЛГБТ
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