"На тебе чекають вдома": ще одного бойовика звільнено від відповідальності

На Донеччині судом звільнено від кримінальної відповідальності ще одного учасника Програми Служби безпеки України "На тебе чекають вдома".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Мешканець Слов’янська під впливом російської пропаганди у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Усвідомивши, що його обманом намагаються залучити до участі у терористичній організації, він одразу відмовився від подальшої співпраці з бойовиками", - йдеться у повідомленні.

Чоловік тривалий час переховувався, боячись кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Дізнавшись про Програму СБУ "На тебе чекають вдома", він добровільно повідомив правоохоронні органи про всі обставини своєї діяльності та сприяв слідству у дослідженні матеріалів кримінального провадження.