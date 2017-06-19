Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора – мэрия

На сегодняшний день во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"На сегодня во Львове есть более 8,5 тыс тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для г.. Львова полигонов ТБО по всей Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации по утилизации твердых бытовых отходов, в понедельник состоится внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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