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Парубій сподівається, що Березюк скоро припинить голодування

Понеділок, 19 червня 2017, 14:03

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій має надію, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк невдовзі завершить голодування.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Я маю надію, що цей крок дуже швидко знайде підстави для завершення", - зазначив Парубій.

За його словами, зараз ведуться переговори, зокрема з Кабміном, з Володимиром Гройсманом.

"Я сподіваюсь дуже швидко з’являться підстави, щоб Олег Березюк припинив голодування", - сказав спікер.

Як відомо, у понеділок, 19 червня, лідер Фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування.

Причина, яку назвав Березюк, перешкоди, що, на його думку, чиняться місцевій владі Львова у питанні утилізації сміття.

Зараз Березюк сидить на сходах під Адміністрацією Президента.

Читайте також: "Львів SOS: підсумки сміттєвого року" та "Замкнене коло львівського сміття"

Українська правда

Теми: Парубій
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