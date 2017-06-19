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Парубий надеется, что Березюк скоро прекратит голодовку

Понедельник, 19 июня 2017, 14:03

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк вскоре завершит голодовку.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Я надеюсь, что этот шаг очень быстро найдет основания для завершения", - отметил Парубий. По его словам, сейчас ведутся переговоры, в частности с Кабмином, с Владимиром Гройсманом.

"Я надеюсь, очень быстро появятся основания, чтобы Олег Березюк прекратил голодовку", - сказал спикер.

Как известно, в понедельник, 19 июня, лидер Фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку.

Причина, которую назвал Березюк, препятствия, которые, по его мнению, создаются для местной власти Львова в вопросе утилизации мусора.

Сейчас Березюк сидит на ступеньках у здания АП.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

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Темы: Парубий
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