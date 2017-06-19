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До Березюка під АП прийшли понад півфракції

Понеділок, 19 червня 2017, 16:17

Колеги Олега Березюка з "Самопомочі" прийшли підтримати лідера своєї фракції, який голодує під Адміністрацією президента.  

Це видно зі світлини, яку депутат Олена Сотник оприлюднила у Facebook.

"Фракція працює на сходах Будинку з химерами (навпроти АП – ред.)", – написала вона.

До Березюка прийшла підтримка
До Березюка прийшла підтримка
Fb Lena Sotnyk

На фотографії, крім Березюка, видно 15 осіб (усього у фракції 26 депутатів).

Як відомо, Олег Березюк 19 червня оголосив голодування через те, що влада нібито заважає керівнику Львова й лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому вирішити проблему утилізації сміття у місті. Депутат лише п’є воду й планує провести ніч на 20 червня на Банковій.

Березюк чекає на рішення президента Петра Порошенка та Ради національної безпеки й оборони, які, зокрема, допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

У "Самопомочі" вважають, що Порошенко намагається дискредитувати Садового.

19 червня президент перебуває на шляху до Сполучених Штатів Америки.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СамопомічакціїЛьвівАдміністрація президента
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