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К Березюку под АП пришли более половины фракции

Понедельник, 19 июня 2017, 16:17

Коллеги Олега Березюка из "Самопомочи" пришли поддержать лидера своей фракции, который голодает под Администрацией президента.

Это видно из фотографии, которую депутат Елена Сотник обнародовала в Facebook,

"Фракция работает на лестнице Дома с химерами (напротив АП – ред.)", – написала она.

К Березюку пришла поддержка
К Березюку пришла поддержка
Fb Lena Sotnyk

На фотографии, кроме Березюка, видно 15 человек (всего во фракции 26 депутатов).
 
Как известно, Олег Березюк 19 июня объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешает руководителю Львова и лидеру "Самопомочи" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду и планирует провести ночь на 20 июня на Банковой.

Березюк ожидает решения президента Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны, которые, в частности, помогут создать мусорный полигон под Львовом.

В "Самопомочи" считают, что Порошенко пытается дискредитировать Садового.

19 июня президент находится в пути в Соединенные Штаты Америки.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СамопомичакцииЛьвовАдминистрация президента
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