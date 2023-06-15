Королевську оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від забороненої "ОПЗЖ" Наталю Королевську.

Джерело: база розшуку МВС

Деталі: Дії Королевської кваліфікуються за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Повідомляється, що Королевська зникла 22 лютого 2023 року.

Реклама:

Що було раніше:

17 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці від забороненої "ОПЗЖ" Наталі Королевській через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень.

За даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепом Юрієм Солодом проживала в Дубаї в Address Beach Resort.

Знати більше: "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці