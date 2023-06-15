Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Королевську оголосили в розшук

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 13:58
Королевську оголосили в розшук
Наталя Королевська, фото: Getty Images

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від забороненої "ОПЗЖ" Наталю Королевську.

Джерело: база розшуку МВС

Деталі: Дії Королевської кваліфікуються за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Реклама:
 

Повідомляється, що Королевська зникла 22 лютого 2023 року.

Що було раніше:

  • 17 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці від забороненої "ОПЗЖ" Наталі Королевській через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень.
  • За даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепом Юрієм Солодом проживала в Дубаї в Address Beach Resort.

Знати більше: "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці

ВІДЕО ДНЯ

Теми: КоролевськаНАБУрозшук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Королевська
Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії
Заяви Солода і Королевської про складання мандата уже в Раді
Маєток під Києвом і ділянка у Підмосков’ї: у Королевської виявили незаконні статки
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: