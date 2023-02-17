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Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 19:35
НАТАЛІЯ КОРОЛЕВСЬКА, ФОТО GETTY IMAGES

НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці від забороненої "ОПЗЖ" Наталі Королевській через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень. 

Джерело: пресслужба НАБУ, поінформовані співрозмовники УП у антикорупційній прокуратурі

Дослівно НАБУ: "17 лютого НАБУ і САП повідомили народній депутатці IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік".

Деталі: Офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють, водночас, за словами поінформованого співрозмовника УП, йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ. 

Зокрема, слідство встановило, що Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га.

Крім того, вона "забула" про майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 кв.м та земельну ділянку площею 1,13 га.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

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Дії Королевської кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

У НАБУ зазначають, що місцеперебування Королевської не встановлене, тому про підозру їй повідомили у порядку ст.135, ст.278 КПК (е-поштою і тд). 

Водночас, за даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепом Юрієм Солодом проживає в Дубаї в Address Beach Resort.

17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. 

За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї також вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.

Після публікації УП стало відомо, що Королевска і Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Наразі заяви нардепів уже надійшли в Раду.

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Теми: КоролевськаОПЗЖНАБУдекларації
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