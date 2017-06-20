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Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався ще одному депутату – ЗМІ

Вівторок, 20 червня 2017, 02:10
Переданий охоронцю Розенблата хабар призначався ще одному депутату – ЗМІ

Передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради.

Про це з посиланням на джерело в НАБУ повідомляють Українські новини.

За даними агентства, охоронця Розенблата затримали в момент отримання готівкових грошових коштів у столичному ресторані "Три виделки". Гроші призначалися Розенблату, а також ще одному депутату Ради Максиму Полякову (фракція "Народний фронт").

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУкорупціяБППНародний фронт
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