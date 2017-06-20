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Переданная охраннику Розенблатта взятка предназначалась еще одному депутату - СМИ

Вторник, 20 июня 2017, 02:10
Переданная охраннику Розенблатта взятка предназначалась еще одному депутату - СМИ

Переданные охраннику народного депутата фракциии БПП Борислава Розенблатта 200 тысяч долларов, предназанчались еще одному депутату Верховной Рады.

Об этом со ссылкой на источник в НАБУ сообщают Українські новини.

По данным агентства, охранника Розенблатта задержали в момент получения наличных денежных средств в столичном ресторане "Три вилки". Деньги предназначались Розенблату, а также еще одному депутату Рады Максиму Полякову (фракция "Народный фронт").

Как известно, детективы НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблатта при получении взятки в размере 200 тыс долларов якобы за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

В то же время сам Розенблат отрицает факт получения взятки.

"Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ", - заявил он, добавив, что считает задержание давно спланированной провокацией.

Темы: НАБУкоррупцияБППНародный фронт
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