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США: КНДР виновна в смерти студента, которого Пхеньян держал в тюрьме

Вторник, 20 июня 2017, 03:53

Северная Корея несет ответственность за смерть 22-летнего студента, которого незаконно удерживала в тюрьме.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

В связи со смертью американского студента Отто Уомбиера госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил соболезнования семье и близким умершего.

"От имени всего Государственного департамента и правительства Соединенных Штатов я выражаю свои соболезнования семье Уомбира", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что Северная Корея ответственна за незаконное заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить остальных трех американцев, которые незаконно задержаны", — заявил Тиллерсон.

В то же время, как говорится в заявлении Белого дома, президент США Дональд Трамп также осудил "жестокость северокорейского режима" и высказал решительность предотвращать такие трагедии.

"Судьба Отто углубляет решимость моей администрации предотвращать такие трагедии,  когда невинные люди оказываются в руках режимов, которые не уважают верховенство закона или элементарную человеческую порядочность. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают жестокость северокорейского режима, когда мы оплакиваем его последнюю жертву", - говорится в заявлении.

Как сообщалось 22-летний студент Отто Уормбиер, которого 17 месяцев держали в тюрьме КНДР, умер в США через неделю после возвращения. Уормбиер впал в кому в марте 2016 года, вскоре после осуждения на 15 лет строгого режима в КНДР, он был обвинен в краже пропагандистского плаката.

Отец Уормбира на прошлой неделе заявил, что его сын был "подвергнут жестокому обращению и пыткам со стороны правительства Пхеньяна и что семья не поверит в рассказы Северной Кореи, что его сын впал в кому после заражения ботулизмом и приема снотворного.

Врачи, осматривавшие его после возвращения, не обнаружили следов ботулизма.

Власти КНДР удерживают еще троих граждан США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяСША
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