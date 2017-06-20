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В Росії "шиють" чергові справи українським військовим

Вівторок, 20 червня 2017, 10:38

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальні справи на сімох військових "Азова", які начебто 9 травня обстріляли житлові райони села Безіменне Донецької області.

Про це повідомляють на сайті СК Росії.

"В ході слідчо-оперативних заходів вдалося встановити імена ще семи військовослужбовців, в тому числі командира, причетних до обстрілу мирного населення. У зв'язку з цим Головним слідчими управлінням СК Росії стосовно них порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченому ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 червня 2017 року Слідчий комітет Росії вирішив порушити чергові справи проти українських військових за нібито "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Жодної справи про обстріли проросійськими бойовиками вільних територій Донецької і Луганської області у російському слідчому комітеті немає. Також слідком не заводив жодної справи про вторгнення російських військових на територію України.

Українська правда

Теми: Росія
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