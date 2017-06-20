В России "шьют" очередные дела украинским военным

Следственный комитет России открыл уголовные дела на семерых военных "Азова", которые якобы 9 мая обстреляли жилые районы села Безымянное Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте СК России.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить имена еще семи военнослужащих, в том числе командира, причастных к обстрелу мирного населения. В связи с этим Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говориться в сообщении.

Как сообщалось, 9 июня Следственный комитет России решил нарушить очередные дела против украинских военных за якобы "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Ни одного дела об обстреле пророссийскими боевиками свободных территорий Донецкой и Луганской области в российском следственном комитете нет. Также следствием не заводило ни одного дела о вторжении российских военных на территорию Украины.

Украинская правда