У середу будуть обирати нового члена НАЗК
Вівторок, 20 червня 2017, 11:40
21 червня відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
За її інформацією, захід почнеться о 16:00 у приміщенні Мін'юсту в Києві.
Як відомо, 9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка подав у відставку.
Пізніше з'явилась інформація, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Рябошапки.
Українська правда