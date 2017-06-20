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У середу будуть обирати нового члена НАЗК

Вівторок, 20 червня 2017, 11:40

21 червня відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

За її інформацією, захід почнеться о 16:00 у приміщенні Мін'юсту в Києві.

Як відомо, 9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка подав у відставку.

Пізніше з'явилась інформація, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Рябошапки.

Українська правда

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Теми: НАЗКМін'юст
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