Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В среду будут избирать нового члена НАПК

Вторник, 20 июня 2017, 11:40

21 июня состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность члена Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По ее информации, мероприятие начнется в 16:00 в помещении Минюста в Киеве.

Как известно, 9 июня член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.

Позднее появилась информация, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Рябошапки.

Украинская правда

Темы: НАПКМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
НАПК
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: