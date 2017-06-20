Справа Клименка: 13 з 24 підозрюваних внесли застави на 37 мільйонів гривень

У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича затримали 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно злочинної організації В. Януковича з числа вищого керівництва Міністерства доходів та зборів часів О. Клименка наразі затримано 24 підозрювані особи, стосовно яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Під вартою зараз перебувають 9 підозрюваних. Ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.

Прес-служба ГПУ уточнює, що колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів та зборів та податкових адміністрацій підозрюють в тому, що вони виконували незаконні вказівки екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра Міндоходів Олександра Клименка. Так, за версією слідства, вони організували та забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств". Таким чином вони дозволили ухиляння від сплати податків підприємств у 2011-2014 роках на користь учасників злочинної схеми.

Зараз підозрюваним інкремінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (участь в злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков в ході години запитань до уряду у Верховній Раді 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

ОлегТвердь, для УП