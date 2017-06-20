Ситник: Поляков з переляку вихопив у детектива камеру і не повернув

Керівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро спростовують тиск на народного депутата від фракції "Народний фронт" Максима Полякова та його рідних при проведенні обшуку у справі про хабарництво.

Про це керівник САП Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник сказали на брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Холодницького в рамках обшуків були вилучені предмети, які мають значення для справи, але все відбувалося в рамках чинного законодавства.

Ситник крім того розповів, що Поляков вилучив у детектива НАБУ відеокамеру та не повернув її.

"Народний депутат Поляков з переляку вихопив з рук детектива камеру, на яку фіксувалося проведення слідчих дій – обшуку, і її не повернув. Я сподіваюсь, що Антикорупційна прокуратура погодить підозру ще за одним епізодом злочинної діяльності", – пожартував Ситник.

Як відомо, раніше народний депутат Максим Поляков назвав дії Національного антикорупційного бюро України "політичним замовленням" та заявив про тиск на його дружину і помічників.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.



19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.



До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Валентина Романенко, УП