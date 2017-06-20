Сытник: Поляков с перепугу выхватил у детектива камеру и не вернул
Руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро опровергают давление на народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова и его родных при проведении обыска по делу о взяточничестве.
Об этом руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник сказали на брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Холодницкого, в рамках обысков были изъяты предметы, имеющие значение для дела, но все происходило в рамках действующего законодательства.
Сытник кроме того рассказал, что Поляков изъял у детектива НАБУ видеокамеру и не вернул ее.
"Народный депутат Поляков с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий - обыска, и ее не вернул. Я надеюсь, что Антикоррупционная прокуратура согласует подозрение еще по одному эпизоду преступной деятельности", – пошутил Сытник.
Как известно, ранее народный депутат Максим Поляков назвал действия Национального антикоррупционного бюро Украины "политическим заказом" и заявил о давлении на его жену и помощников.
Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.
В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.
Валентина Романенко, УП