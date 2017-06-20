Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник: Поляков с перепугу выхватил у детектива камеру и не вернул

Вторник, 20 июня 2017, 15:27

Руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро опровергают давление на народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова и его родных при проведении обыска по делу о взяточничестве.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник сказали на брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Холодницкого, в рамках обысков были изъяты предметы, имеющие значение для дела, но все происходило в рамках действующего законодательства.

Сытник кроме того рассказал, что Поляков изъял у детектива НАБУ видеокамеру и не вернул ее.

"Народный депутат Поляков с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий - обыска, и ее не вернул. Я надеюсь, что Антикоррупционная прокуратура согласует подозрение еще по одному эпизоду преступной деятельности", – пошутил Сытник.

Как известно, ранее народный депутат Максим Поляков назвал действия Национального антикоррупционного бюро Украины "политическим заказом" и заявил о давлении на его жену и помощников.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.

Валентина Романенко, УП

Темы: коррупцияянтарьАнтикоррупционная прокуратураНАБУВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
коррупция
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: