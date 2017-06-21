Поліція не виключає підпал на Хрещатику

За фактом пожежі у вівторок на Хрещатику київська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисного знищення або пошкодження майна.

Про це повідомляють на сайті поліції.

"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Остаточна причина пожежі буде встановлена під час слідства, у тому числі за результатами призначених експертиз", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, поліція зазначає, що пожежа почалась о 16:57, а о 21:04 рятувальники ліквідували займання. У результаті згорів другий та третій поверхи приміщення центрального гастроному, а також пошкоджено перекриття будівлі.

Як відомо, будинок Центрального гастроному є найстарішим на Хрещатику. Він побудований за проектом архітектора В. Ніколаєва у 1874 році як готель "Кане" – одне з культових місць для киян, в якому деякий час мешкав відомий художник Михайло Врубель, до 1918 року – гетьман Павло Скоропадський, зупинявся відомий український актор і режисер Панас Саксаганський.



Центральний гастроном на вулиці Хрещатик, 40 закрили в ще 2004 році. Нібито на реконструкцію, проте досі будівля пустує.



У серпні 2008 року Київрада прийняла рішення про продаж земельної ділянки на перетині Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького площею 0,15 га ТОВ "АБ інвестиції і розвиток" за 8,16 мільйона гривень, тобто по 5,5 тисячі гривень за 1 квадратний метр ($1,1 тисячі).

Ділянку прождали "для реставрації, реабілітації і пристосування з надбудовою торгово-офісного комплексу".



У вересні 2008 року стало відомо, Центральний гастроном стане торговельно-офісним комплексом. Інвестор запевняв, що будинок збереже своє історичне обличчя.

Тоді повідомлялося, що статус архітектурної пам'ятки мають тільки 2-й та 3-й поверхи гастроному, оскільки перший неодноразово перебудовували ще за радянських часів.

У 2012 році на той час депутат Київради Олександр Бригинець заявив, що на місці колишнього Центрального гастроному невдовзі може розпочатися будівництво хмарочоса. Мовляв, забудовники вже мають всі необхідні дозволи на будівництво.



На той час голова Київської адміністрації Олександр Попов підтвердив, що дійсно є проект реконструкції, який передбачає надбудову кількох поверхів,але пообіцяв, що гастроном на Хрещатику не перетворять на висотку.

Українська правда