Полиция не исключает поджог на Крещатике

По факту пожара во вторник на Крещатике киевская полиция открыла уголовное производство по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина пожара будет установлена ​​в ходе следствия, в том числе по результатам предназначенных экспертиз", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция отмечает, что пожар начался в 16:57, а в 21:04 спасатели ликвидировали возгорание. В результате сгорел второй и третий этажи помещения центрального гастронома, а также повреждены перекрытия здания.

Как известно, здание Центрального гастронома является старейшим на Крещатике. Он построен по проекту архитектора В. Николаева в 1874 году как гостиница "Кане" - одно из культовых мест для киевлян, в котором некоторое время жил известный художник Михаил Врубель, до 1918 года - гетман Павел Скоропадский, останавливался известный украинский актер и режиссер Панас Саксаганский .

Центральный гастроном на улице Крещатик, 40 закрыли еще в 2004 году. Якобы на реконструкцию, однако до сих пор здание пустует.

В августе 2008 года Киевсовет принял решение о продаже земельного участка на пересечении Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого площадью 0,15 га ООО "АБ инвестиции и развитие" за 8,16 миллиона гривен, то есть по 5,5 тысячи гривен за 1 квадратный метр ($ 1,1 тысячи). Участок прождали "для реставрации, реабилитации и приспособления с надстройкой торгово-офисного комплекса".

В сентябре 2008 года стало известно, что Центральный гастроном станет торгово-офисным комплексом. Инвестор уверял, что здание сохранит свое историческое лицо.

Тогда сообщалось, что статус архитектурного памятника имеют только 2-й и 3-й этажи гастронома, поскольку первый неоднократно перестраивали еще в советские времена.

В 2012 году в то время депутат Киевсовета Александр Бригинец заявил, что на месте бывшего Центрального гастронома вскоре может начаться строительство небоскреба. Мол, застройщики уже имеют все необходимые разрешения на строительство.

В то время глава Киевской администрации Александр Попов подтвердил, что действительно есть проект реконструкции, который предполагает надстройку нескольких этажей, но пообещал, что гастроном на Крещатике не превратят в высотку.

Украинская правда