Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция не исключает поджог на Крещатике

Среда, 21 июня 2017, 12:07

По факту пожара во вторник на Крещатике киевская полиция открыла уголовное производство по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина пожара будет установлена ​​в ходе следствия, в том числе по результатам предназначенных экспертиз", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция отмечает, что пожар начался в 16:57, а в 21:04 спасатели ликвидировали возгорание. В результате сгорел второй и третий этажи помещения центрального гастронома, а также повреждены перекрытия здания.

Как известно, здание Центрального гастронома является старейшим на Крещатике. Он построен по проекту архитектора В. Николаева в 1874 году как гостиница "Кане" - одно из культовых мест для киевлян, в котором некоторое время жил известный художник Михаил Врубель, до 1918 года - гетман Павел Скоропадский, останавливался известный украинский актер и режиссер Панас Саксаганский .

Центральный гастроном на улице Крещатик, 40 закрыли еще в 2004 году. Якобы на реконструкцию, однако до сих пор здание пустует.

В августе 2008 года Киевсовет принял решение о продаже земельного участка на пересечении Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого площадью 0,15 га ООО "АБ инвестиции и развитие" за 8,16 миллиона гривен, то есть по 5,5 тысячи гривен за 1 квадратный метр ($ 1,1 тысячи). Участок прождали "для реставрации, реабилитации и приспособления с надстройкой торгово-офисного комплекса".

В сентябре 2008 года стало известно, что Центральный гастроном станет торгово-офисным комплексом. Инвестор уверял, что здание сохранит свое историческое лицо.

Тогда сообщалось, что статус архитектурного памятника имеют только 2-й и 3-й этажи гастронома, поскольку первый неоднократно перестраивали еще в советские времена.

В 2012 году в то время депутат Киевсовета Александр Бригинец заявил, что на месте бывшего Центрального гастронома вскоре может начаться строительство небоскреба. Мол, застройщики уже имеют все необходимые разрешения на строительство.

В то время глава Киевской администрации Александр Попов подтвердил, что действительно есть проект реконструкции, который предполагает надстройку нескольких этажей, но пообещал, что гастроном на Крещатике не превратят в высотку.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
Все новости...
Реклама: