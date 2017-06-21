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САП хоче взяти під варту всіх підозрюваних у справі Розенблата-Полякова

Середа, 21 червня 2017, 13:11

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме для шістьох підозрюваних у "бурштиновій справі", де фігурують народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це перед судовим засіданням журналістам повідомив прокурор САП Володимир Кривенко.

"Це тримання під вартою з можливістю внесення застави", – сказав він.

Водночас депутат Розенблат, який у середу присутній на засіданні Верховної Ради у коментарі "Української правді" зазначив, що не поїде в суд підтримати своїх охоронців.

"Я не поїду в суд. Я фізично не можу. Але я попрошу моїх колег-депутатів поїхати підтримати. За останні дні я з охоронцями не говорив, немає змоги", – сказав нардеп.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат (БПП) і Поляков ("Народний фронт") вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Самі нардепи заперечують причетність до хабара.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП

Теми: бурштинАнтикорупційна прокуратураВерховна Рада
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