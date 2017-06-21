САП хочет взять под стражу всех подозреваемых в деле Розенблата-Полякова

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать для шестерых подозреваемых в "янтарном деле", где фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков, меру пресечения в виде содержания под стражей.



Об этом перед судебным заседанием журналистам сообщил прокурор САП Владимир Кривенко.



"Это содержание под стражей с возможностью внесения залога", – отметил он.



В то же время депутат Розенблат, который в среду присутствует на заседании Верховной Рады, в комментарии "Украинской правде" отметил, что не поедет в суд поддержать своих охранников.



"Я не поеду в суд. Я физически не могу. Но я попрошу моих коллег-депутатов поехать поддержать. За последние дни я с охранниками не говорил, нет возможности", – сказал нардеп.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат (БПП) и Поляков ("Народный фронт") требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.

Сами нардепы отрицают причастность к взятке.

Роман Кравец, Роман Романюк, УП