Порошенко назвав кількість затриманих на Донбасі російських медиків

Президент Петро Порошенко прокоментував затримання на Донбасі випускників Санкт-Петербурзької медичної академії.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до США.

Президент назвав затриманих "військовими медпрацівниками" і сказав, що їх було двоє.

"Два дні тому затримали двох російських військових медиків, у яких були російські паспорти і які не могли пояснити, що вони роблять на окупованій території, надаючи якусь дивну версію свого перебування там", - заявив він.

Як повідомлялося, в неділю, 18 червня, українські військові затримали на Донбасі випускників Санкт-Петербурзької медичної академії. Вони заявили, що, відзначивши День медика, переплутали напрямок і опинилися на українській території. Кількість затриманих не уточнювалася.

Євген Кізілов, УП