Порошенко назвал количество задержанных на Донбассе российских медиков

Президент Петр Порошенко прокомментировал задержание в Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в США.

Президент назвал задержанных "военными медработниками" и сказал, что их было двое.

"Два дня назад задержали двух российских военных медиков, у которых были российские паспорта и которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории, предоставляя какую-то странную версию своего пребывания там", - заявил он.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 июня, украинские военные задержали на Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Они заявили, что, отметив День медика, перепутали направление и оказались на украинской территории. Количество задержанных не уточнялось.

Евгений Кизилов, УП