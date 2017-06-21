ЗМІ: В офісі партії Ляшка в середу проводили слідчі дії
Середа, 21 червня 2017, 18:14
У київському офісі Радикальної партії Олега Ляшка в середу вдень проводилися слідчі дії.
Про це LIGA.net сказала спікер Нацполіціі Києва Оксана Блищик.
"Там проводяться слідчі дії, звертайтеся в інші правоохоронні органи", - зазначила Блищик.
За інформацією видання, детективи НАБУ не мають до цього жодного відношення. В СБУ та ГПУ інформацію про обшуки не підтвердили.
Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук повідомив журналістам, що в офіс увірвалися озброєні люди.
Офіс розташований в центрі Києва, на Кловському узвозі, 7.